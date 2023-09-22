Шарль Леклер: Мы ближе к соперникам, чем ожидали

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Шарль Леклер показал второе время во второй тренировке Гран При Японии, уступив лидеру Максу Ферстаппену 0,320 секунды. После сессии монегаск рассказал, что отставание от Red Bull Racing меньше, чем предполагали в Ferrari.

Его напарник Карлос Сайнс закончил тренировку с четвёртым результатом и тоже остался доволен скоростью машины.

Шарль Леклер (2-й): «Судя по всему, мы немного ближе к соперникам, чем ожидали, так что день можно считать позитивным. На моей машине мы попробовали несколько решений, чтобы мне стало комфортнее за рулём, и у нас получилось. Теперь важно подтвердить это завтра».

Карлос Сайнс (4-й): «В этот уик-энд отставание от ближайших соперников невелико, но мы всё же вернулись к ситуации предыдущих гонок, когда Red Bull вновь очень быстры. Сегодня большую часть времени мы посвятили поиску тонких настроек и перепробовали множество вариантов, чтобы найти оптимальный для этой трассы.

Команда собрала много информации, поэтому вечером её предстоит изучить, чтобы выбрать на завтра тот вариант настроек, который позволит показать оптимальную скорость. Впереди несколько интересных дней».