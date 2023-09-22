Стролл объяснил, почему пропустил гонку в Сингапуре

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Лэнс Стролл разбил машину в квалификации Гран При Сингапура и пропустил воскресную гонку. В Сузуке гонщик Aston Martin рассказал, почему решил не выходить на старт, и добавил, что полностью готов к Гран При Японии.

Лэнс Стролл: «Сейчас я в порядке и чувствую себя намного лучше, чем в воскресенье. Я был здоров для того, чтобы выйти на старт, но я не чувствовал своё физическое состояние достаточно хорошим для того, чтобы принять участие в самой сложной гонке сезона в Сингапуре.

В субботу вечером я почувствовал, что меня накрывает, и уже тогда понимал, что пробуждение в воскресенье утром будет не самым приятным.

После аварии я прошёл все медицинские тесты на сотрясение мозга, меня проверили по всем протоколам. Врачи сказали: «Посмотрим, как будешь чувствовать себя ночью». Решение предстояло принять только в воскресенье.

Я бы вышел на старт, если бы чувствовал себя хорошо, но у меня не было ощущения, что в моём состоянии правильно выходить на старт. Сейчас же я чувствую, что на 100% здоров».