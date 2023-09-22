В AlphaTauri не станут спешить с возвращением Риккардо

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Перед началом Гран При Японии Лиам Лоусон, заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, рассказал, что в команде ожидают возвращения австралийского гонщика за руль на следующем этапе в Катаре. Однако в пятницу на пресс-конференции FIA главный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддоллс заявил, что пока рано говорить о конкретных сроках, и в команде не будут форсировать возвращение Даниэля.

Джонатан Эддоллс: «Мы все видели Даниэля в Сингапуре, и он продолжает восстановление после травмы. Ему потребуется ещё некоторое время, поэтому я не хочу обозначать конкретные сроки. Главное, что восстановление проходит хорошо.

До возвращения мы планируем поработать с Даниэлем на симуляторе. Ни с нашей стороны, ни с его стороны нет необходимости возвращаться раньше времени. Худшее, что может быть, если Риккардо вернётся за руль до того, как всё заживёт, и это приведёт к новым проблемам.

Финальное решение зависит от него, а не от нас. Никто лучше Даниэля не сможет оценить его состояние, поэтому мы не оказываем на него прессинг. В распоряжении команды трое хороших гонщиков, поэтому нет необходимости спешить. Главное, чтобы Даниэль полностью выздоровел и после возвращения тема его травмы даже не поднималась».