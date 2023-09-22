В FIA признали ошибку в работе стюардов в Сингапуре

16

В минувший уик-энд в Сингапуре стюарды проявили необычную снисходительность в отношении Макса Ферстаппена и Логана Сарджента, хотя во время квалификации они явно создали помехи другим гонщикам. Тогда их за это не оштрафовали, однако это не должно стать прецедентом для вынесения судейских решений в будущем, ведь подобные ситуации будут происходить ещё не раз.

Только Ферстаппен трижды попадал в поле зрения стюардов, в одном случае они не предприняли никаких санкций, в двух других гонщик Red Bull Racing отделался предупреждениями. Но уже в Японии в FIA признали, что вообще-то и его, и Сарджента следовало наказать – за их нарушения полагались штрафы в виде потери трёх позиций на старте.

Двукратный чемпион мира и американский гонщик Williams тогда не были оштрафованы, поскольку в их некорректных действиях на трассе были виноваты не столько они, сколько их команды. Хотя в прошлом та же FIA не раз объясняла, что если гонщики получают от своих инженеров недостаточно информации о ситуации на трассе, то это не является смягчающим обстоятельством.

Перед Гран При Японии Джордж Расселл, директор ассоциации GPDA, которую можно считать чем-то вроде профсоюза гонщиков Формулы 1, сказал: «Хочется, чтобы во всех решениях была последовательность, но в данном случае было странно, что они (Ферстаппен и Сарджент) избежали наказания.

На результат это никак не повлияло, но не имеет значения, вы лидируете в чемпионате или находитесь на последнем месте – если вы кому-то помешали, за это вы должны получить штраф».

В пятницу на совещании менеджеров команд чемпионата было вновь подтверждено, что впредь за подобные нарушения будут наказывать лишением трёх стартовых позиций. На этом совещании присутствовали стюарды, в том числе Маттео Перини, работавший и в Сингапуре и лично признавший, что там в отношении Ферстаппена и Сарджента были допущены судейские ошибки.

По информации The Race, вопрос о непоследовательности решений стюардов поднимался в пятницу и на брифинге пилотов в Сузуке. Но ещё накануне на эту же тему высказался гонщик McLaren Ландо Норрис: «Штрафы за блокировку должны быть более суровыми, потому что очень многие её допускают. Из-за этого твой круг может быть испорчен, и вся квалификация тоже. Но похоже, что это никого не волнует.

Подобные случаи происходят в течение всего сезона, я не раз испытал это на себе, и некоторые команды тут отличаются особо. Но при этом ответственность лежит и на гонщике, который должен смотреть в зеркало заднего вида. Как ни удивительно, но похоже, что не все в Формуле 1 умеют это делать».