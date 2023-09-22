Вассёр: От излишнего оптимизма лучше воздержаться

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Гонщики Ferrari завершили пятничные тренировки в Сузуке в первой пятёрке, при этом Шарль Леклер уступил только Максу Ферстаппену, а его напарник, Карлос Сайнс, показал 4-е время. Руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр доволен такими результатами, но считает, что их не стоит переоценивать.

«Пока всё идёт неплохо, мы показали вполне приличный темп, скорость на одном быстром круге тоже хорошая, и деградация резины на нормальном уровне, – прокомментировал Вассёр, когда Скудерия закончила работу на трассе. – Это важный фактор, и по крайней мере сегодня мы не были среди тех, на ком деградация сказалась в большей степени.

Кроме того, в каких-то командах использовали на тренировках два комплекта мягкой резины, в каких-то не стали этого делать, но похоже, что мы в хорошей форме. Если говорить о шинных тестах Pirelli, то тут все работали по разным программам, поэтому судить о ситуации довольно непросто.

Но надо иметь в виду, что состояние трассы улучшается, к тому же в течение уик-энда ожидаются значительные перемены направления и силы ветра. Результаты плотные, что-либо прогнозировать сложно, но в любом случае в пятницу лучше быть в хорошей форме, а не наоборот.

Мы собираемся применить тот же подход, что использовали неделю назад в Сингапуре, а до этого в Монце. Самое главное, надо полностью сосредоточиться на своей работе, в наших планах – проверка эффективности ряда компонентов машины.

Пока лучше не заниматься составлением прогнозов на субботу и воскресенье, а просто постараться добиться максимально возможных результатов, создать условия, чтобы гонщики полностью выложились и выжали из машины максимум. В любом случае от излишнего оптимизма лучше воздержаться».