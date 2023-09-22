WEC: Вандорн проведёт полный сезон в команде Peugeot

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Не так давно мы рассказывали, что Стоффелю Вандорну предстоит дебют в составе заводской команды Peugeot на предпоследнем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Тогда Стоффель заменил травмированного Нико Мюллера, и надо полагать, что в «6 часах Фудзи» нормально справился с делом, хотя там экипаж спортпрототипа Peugeot 9X8 занял только 7-е место. В 2024 году 31-летний бельгийский гонщик будет выступать за эту команду уже на постоянной основе: он займёт место Густаво Менезиса, который из Peugeot уходит.

«Наконец-то в следующем сезоне я присоединюсь к Peugeot Sport! – прокомментировал Стоффель на своих страницах в социальных сетях. – Я очень рад возвращению в WEC, ведь в прошлом у меня уже были славные моменты в гонках на выносливость, и я в восторге, что вместе с новой командой мы будем их создавать вновь».

В теории, Вандорн может вернуться за руль гиперкара Paugeot в финале сезона, который пройдёт 4 ноября в Бахрейне – это произойдёт, если Нико Мюллер к этому времени не вполне поправится.