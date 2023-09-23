Алонсо: Цель прежняя – добраться до финала квалификации

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Гонщики Aston Martin в целом довольны работой своих машин на трассе в Сузуке и в субботу рассчитывают пройти в финал квалификации.

Фернандо Алонсо (6-й): «Я буквально только что выбрался из кокпита, поэтому ещё не в курсе, какого рода информацию собрала команда – всё это ещё предстоит проанализировать, и будем надеяться, что нам удастся конкурентоспособно выступить в завтрашней квалификации.

Машина производит хорошее впечатление, и вообще, когда мы возвращаемся в Сузуку, пилотировать здесь всегда интересно. Машины Формулы 1 созданы именно для таких трасс, поэтому за рулём мы получаем настоящее удовольствие. Осталось выяснить, будем ли мы достаточно быстрыми.

Посмотрим, сможем ли мы добраться до финала квалификации, но пока нам это удавалось на всех этапах сезона, поэтому цель остаётся такой же, но предвижу, что борьба предстоит острая».

Лэнс Стролл (11-й): «Никаких последствий сингапурской аварии я не чувствую, всё хорошо. Машина производит неплохое впечатление, но с ней ещё нужно поработать и обратить внимание на ряд моментов.

Пилотировать на этой трассе очень здорово, так что я уже в предвкушении завтрашней квалификации. Сузука – моя любимая трасса, здесь всегда испытываешь особые ощущения, и наша цель на субботу – пройти в финальную сессию.

Если говорить об опытных образцах шин Pirelli, которые мы сегодня испытывали, то сцепление на них очень неважное, так что не могу сказать, что они мне понравились».