Алонсо: Даже в сложные дни нам удаётся дойти до финала

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В первой половине сезона Фернандо Алонсо регулярно поднимался на подиум, и хотя теперь это происходит намного реже, испанский гонщик Aston Martin уверяет, что выкладывается за рулём машины AMR23 не меньше.

«Думаю, весь сезон я работаю на одном и том же уровне, – заявил Алонсо, показавший в сегодняшней квалификации в Сузуке 10-й результат. – Но если в начале года я в каждой гонке боролся за девять или десять очков, то сейчас сражаюсь за четыре или пять.

Это как в случае с Максом Ферстаппеном: нельзя сказать, что в этот уик-энд он проснулся и снова показал лучший результат, а в Сингапуре просто дремал. Хотя там он был 11-м в квалификации, но всё равно оставался лучшим из нас. Здесь, в Сузуке он вновь выиграл поул и остаётся лучшим.

Мы были правы, когда заранее волновались по поводу скоростного характера японской трассы и её быстрых поворотов. Кстати, по поводу Катара у нас такие же тревоги: мы знаем, что в теории, вероятно, трасса в Катаре нам тоже подходит не лучшим образом.

Но даже в сложные дни нам всё-таки удаётся добраться до финала квалификации благодаря очень хорошему кругу. На квалификационные достижения такого рода мало кто обращает внимание, однако я ими очень горжусь».

В любом случае Алонсо остаётся единственным гонщиком чемпионата, проходившим в финал квалификации на всех уже состоявшихся этапах сезона.