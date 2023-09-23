Автоспорт
Боттас: Мы не смогли раскрыть потенциал машины
Никому из гонщиков Alfa Romeo по ходу квалификации на японской трассе не удалось выйти во вторую сессию. Валттери Боттасу для этого не хватило считаных сотых, финский гонщик показал 16-е время, а его напарник – только 19-е. Тем не менее в воскресенье оба надеются побороться за более высокие позиции.
Валттери Боттас (16-й): «Сегодня мы не смогли в полной мере раскрыть потенциал нашей машины, и это, безусловно, расстраивает, ведь во всех сессиях, предшествовавших квалификации, мы были способны на неплохой темп, и машина производила хорошее впечатление.
К сожалению, во время первой моей попытки мне помешали красные флаги, а во второй, хотя круг вообще-то был довольно неплохим, мы уступили нескольким непосредственным соперникам. Разве что на первом секторе был трафик.
Вечером всё проанализируем и постараемся понять, что именно произошло, чтобы как можно лучше подготовиться к гонке. Наш темп на длинных сериях кругов обнадёживает, поэтому я всё-таки думаю, что у нас будет возможность отыгрывать позиции и продвинуться вперёд».
Гуаньюй Чжоу (19-й): «Машина производила хорошее впечатление, хотя сегодня мы в какой-то степени потеряли темп. К сожалению, в тот момент, когда у меня были шансы пройти во вторую сессию, я попал в трафик, а в 9-м повороте у меня произошёл опасный момент. Из-за всего этого я лишился шансов продолжить борьбу.
Впрочем, в целом я сам допустил немало ошибок в первой сессии и чувствую, что результат не отражает наших возможностей, которые мы демонстрировали с начала уик-энда. Мы должны были подняться на более высокие позиции.
Полагаю, потенциально мы даже могли побороться за выход в финал квалификации, учитывая, как быстро изменялось состояние трассы от сессии к сессии.
Сегодня был не наш день, и хотя старт из последнего ряда осложняет задачу, мы будем атаковать и сделаем всё, что в наших силах, чтобы пробиться вперёд».