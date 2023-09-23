Боттас: В Сузуке наши шансы в квалификации уже выше

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На пятничных тренировках в Сузуке команда Alfa Romeo занималась оптимизацией работы технических новинок, представленных ещё в Сингапуре. Валттери Боттасу и Гуаньюю Чжоу удалось выполнить программу первого дня японского уик-энда, проехать немало кругов и проверить разные вариант настроек.

Валттери Боттас (10-й): «В целом пятница сложилась хорошо – ездить по этой трассе всегда весело, и я рад, что мы вновь вернулись в Сузуку. Похоже, команда сделала шаг вперёд, работая с новинками и используя информацию, собранную в Сингапуре.

Нам удалось добиться от машины более высоких скоростей и подобрать оптимальные настройки. Но работа продолжается, и теперь надо проанализировать все данные и к завтрашнему дню постараться прибавить ещё.

Полагаю, большинство наших соперников занимается тем же самым, но такое чувство, что в этот уик-энд наши шансы хорошо провести квалификацию уже выше, чем в Сингапуре».

Гуаньюй Чжоу (16-й): «Для меня сегодня всё прошло нормально: я чувствую, что мы прогрессируем, работая над темпом, и машина уже быстрее, чем была в предыдущий уик-энд. На этой трассе мы уже ближе к первой десятке.

В конце второй сессии я почувствовал, что у машины проблемы с тормозами, и когда вернулся в боксы, команда сразу начала с ней разбираться.

По ходу тренировок мы занимались проверкой настроек обеих машин и собрали немало информации, что пригодится вечером, когда мы приступим к выбору наиболее эффективных настроек и подготовке к субботе».