Эддоллс: Трасса в Лас-Вегасе похожа на Баку

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Команды Формулы 1 готовятся к городской гонке в Лас-Вегасе на симуляторе, но не всё можно предусмотреть заранее. Главный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддоллс считает, что главной проблемой станет холодная погода…

Джонатан Эддоллс: «Нас ждёт трасса с множеством прямых, связанных медленными поворотами. Этим трасса в Лас-Вегасе похожа на Баку, они одного типа.

Главной проблемой станет холодная погода. Мы ожидаем температуру в районе 10 градусов, как на зимних тестах.

В принципе, мы многие годы работали при такой температуре на тестах в Барселоне, так что нельзя сказать, что для нас это будет новый опыт. Но по ходу сезона мы не эксплуатировали машину в таких условиях, да и резину будет непросто заставить работать».