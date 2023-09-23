Элбон: Нужно придумать, как добиться большего в гонке

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В пятницу в Сузуке Алекс Элбон пробился в десятку, а его напарник по Williams Логан Сарджент оказался последним…

Алекс Элбон (7-й): «Сегодня всё хорошо. Как и ожидалось, на короткой серии кругов мы быстры, а на длинной дистанции при высокой температуре асфальта приходится сложнее. Нужно придумать, как добиться от машины большего в гонке».

Логан Сарджент (20-й): «Здорово впервые проехать по Сузуке, хотя это оказалось совсем непросто, особенно на первом секторе. Пришлось серьёзно поработать, чтобы настроить машину – на этой трассе добиться оптимальных настроек непросто, но мы сделали большой шаг вперёд.

С точки зрения пилотирования, мне нужно прибавить на первом секторе, где я теряю больше всего. У нас есть несколько идей, как добиться лучшего баланса между медленными и скоростными участками».