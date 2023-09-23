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Автоспорт

Макс Ферстаппен грубо ответил скептикам Red Bull Racing

Макс Ферстаппен грубо ответил скептикам Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, уверенно выигравший квалификацию Гран При Японии, довольно грубо ответил скептикам Red Bull Racing, которые связывали проигрыш команды в Сингапуре с введением технической директивы TD0018, ужесточившей контроль за гибкостью антикрыльев. Действующий чемпион мира заявил, что в Сузуке у него не возникло никаких проблем с управляемостью машины, как на прошлом этапе, а значит никакой связи с директивой нет.

«Мы плохо провели прошлый уик-энд, – заявил Макс Ферстаппен после квалификации Гран При Японии. – И конечно, сразу нашлись люди, которые стали говорить: «Ага, это из-за новой технической директивы». Думаю, они могут идти куда подальше.

Что касается меня, то я просто хотел успешно провести уик-энд и убедиться, что мы сильны. Когда ты чувствуешь настолько большую уверенность в машине, особенно на первом секторе, то можно атаковать на пределе. Во время пилотирования у меня постоянно была улыбка на лице».

Источник:www.f1news.ru

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