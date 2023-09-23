Макс Ферстаппен грубо ответил скептикам Red Bull Racing

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Макс Ферстаппен, уверенно выигравший квалификацию Гран При Японии, довольно грубо ответил скептикам Red Bull Racing, которые связывали проигрыш команды в Сингапуре с введением технической директивы TD0018, ужесточившей контроль за гибкостью антикрыльев. Действующий чемпион мира заявил, что в Сузуке у него не возникло никаких проблем с управляемостью машины, как на прошлом этапе, а значит никакой связи с директивой нет.

«Мы плохо провели прошлый уик-энд, – заявил Макс Ферстаппен после квалификации Гран При Японии. – И конечно, сразу нашлись люди, которые стали говорить: «Ага, это из-за новой технической директивы». Думаю, они могут идти куда подальше.

Что касается меня, то я просто хотел успешно провести уик-энд и убедиться, что мы сильны. Когда ты чувствуешь настолько большую уверенность в машине, особенно на первом секторе, то можно атаковать на пределе. Во время пилотирования у меня постоянно была улыбка на лице».