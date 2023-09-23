Макс Ферстаппен: Поул – фантастический результат!

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Японии, опередив ближайшего преследователя Оскара Пиастри почти на шесть десятых секунды. Для гонщика Red Bull Racing это девятый поул в сезоне, двадцать девятый в карьере и первый с августовского этапа в Зандфорте. К настоящему моменту Макс лидировал во всех сессиях гоночного уик-энда в Сузуке.

Макс Ферстаппен: «В первую очередь хочу сказать больше спасибо болельщикам за поддержку в этот уик-энд и их страсть к Формуле 1. Спасибо, что пришли на трибуны!

Мы проводим невероятный уик-энд. Особенно удалась квалификация, когда можно было атаковать на пределе, и машина отлично управлялась.

Команда провела плохой уик-энд в Сингапуре, но ещё до начала этого этапа я знал, что Сузука – подходящая трасса для нашей машины. Мы не знали, насколько будем быстры, но с первого же круга машина отлично управлялась. Разумеется, мы пытались немного улучшить там и тут, так что поул – фантастический результат!»