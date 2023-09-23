Риккардо и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri

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Риккардо и Цунода будут выступать за AlphaTauri

В AlphaTauri подтвердили состав, в 2024-м Даниэль Риккардо и Юки Цунода продолжат выступать за команду, а Лиам Лоусон станет резервным пилотом обеих команд Red Bull и будет посещать все гонки.

Даниэль Риккардо: «Я рад, что в следующем году вновь буду выступать с Юки в составе Scuderia AlphaTauri. Учитывая уже достигнутый прогресс и планы на будущее, для команды начинается интересный период. Предстоит проделать большую работу, но мы движемся в правильном направлении. Вперёд, в 2024-й!»

Юки Цунода: «Я рад, что останусь в Scuderia AlphaTauri на сезон 2024 года. С нетерпением жду продолжения сотрудничества с командой и надеюсь на дальнейший прогресс. Я благодарен Red Bull и Honda за то, что они продолжают верить в меня».

Франц Тост, руководитель команды: «В следующем году, когда Питер Байер и Лоран Мекис поведут команду вперёд, технический регламент почти не изменится, поэтому было логично обеспечить преемственность и в составе пилотов.

Я очень доволен прогрессом Юки за последние два с половиной года, вместе с опытным Даниэлем у нас будет одна из лучших пар гонщиков.

Лиам произвёл отличное впечатление в этом году, он поможет команде в роли третьего пилота, и я уверен в том, что у него есть будущее в Формуле 1».