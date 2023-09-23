Юки Цунода: Надеюсь, мы с Лиамом заработаем очки

13

Юки Цунода вышел в финал квалификации на домашней трассе в Японии, показав девятое время. Его напарник Лиам Лоусон гарантировал себе одиннадцатое место на старте. В AlphaTauri рассчитывают заработать очки в гонке двумя машинами.

Юки Цунода (9-й): «Выйти в финал квалификации на домашнем Гран При – невероятное достижение. Мне это впервые удалось сделать перед японскими болельщиками – на последних кругах я чувствовал их огромную поддержку. Огромное им спасибо, но ещё большее спасибо я говорю команде.

В пятничных тренировках у нас возникли проблемы, но команда отлично поработала и нашла возможность прибавить. Машина отлично управлялась, так что я с нетерпением жду воскресенье. В Сингапуре мне не удалось оценить новинки во время гонки, но Лиам хорошо провёл тот уик-энд и был быстр, так что я не беспокоюсь.

Я постараюсь получить удовольствие от завтрашнего дня вместе с болельщиками. Будет непросто, поскольку, судя по всему, деградация резины станет проблемой, но все в равных условиях, так что посмотрим, что удастся сделать. У нас с Лиамом хорошие стартовые позиции, поэтому я надеюсь, что мы оба заработаем очки».

Лиам Лоусон (11-й): «Жаль, что не удалось выйти в финал с минимальным отставанием. После пятничных тренировок мы не ожидали, что окажемся настолько конкурентоспособны, поэтому применили довольно агрессивную шинную стратегию в первой сессии, из-за чего у нас остался один комплект новых шин для второй части.

Честно говоря, перед квалификацией у меня не было уверенности, но мы правильно распорядились информацией, а Юки отлично сработал и вышел в финал. Сейчас задача состоит в том, чтобы выжать максимум из завтрашней гонки. Полагаю, она будет долгой из-за сильной деградации резины, но все в равных условиях.

Необходимо сосредоточиться на том, чтобы выжать максимум из машины. Надеюсь, мы с Юки сильно проведём гонку».