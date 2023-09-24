45 минут до старта: Комментарий Фредерика Вассёра

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Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр решил воздержаться от прогнозов на предстоящую гонку, поскольку при такой плотности результатов события могут развиваться по любому сценарию.

Фредерик Вассёр: «Надо забыть, что мы выиграли гонку в Сингапуре, ведь теперь мы в Сузуке, и здесь всё надо начинать сначала. В квалификации мы уступили McLaren совсем чуть-чуть, счёт шёл на сотые доли секунды, и успех в сегодняшней гонке будет во многом зависеть от тактики. Надо быть готовыми быстро реагировать на развитие событий на трассе и принимать правильные решения.

Разница между 2-й позицией и 7-й или 8-й – минимальна, результаты очень плотные, поэтому сложно что-то прогнозировать. Надо просто сосредоточиться на выполнении стоящих перед нами задач, постараться контролировать ситуацию, а там посмотрим, чего удастся добиться.

У нас два быстрых гонщика, но никогда не бывает, чтобы оба были в равной степени довольны, поскольку кто-то из них обязательно окажется позади. Карлос Сайнс отлично провёл два предыдущих Гран При, но и в этот уик-энд он работает очень здорово. Здесь мы немного уступили McLaren, но неделю назад было наоборот, и напряжённое соперничество продолжается.

Многое будет решаться на старте, надо нормально преодолеть первый поворот, а там поглядим, как будут развиваться события».