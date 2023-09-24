70 минут до старта: Комментарий Лиама Лоусона

Лиам Лоусон в Сузуке стартует одиннадцатым и надеется отыграть несколько мест…

Лиам Лоусон: «Эту трассу я хорошо знаю по японской серии Super Formula, где я выступаю в этом году, но гонять здесь на машине Формулы 1 – это просто полный восторг! Разумеется, изначально она строилась не для Ф1, но ездить по ней на этих машинах очень интересно.

Здесь и в Super Formula здорово выступать, а в Формуле 1 – вообще замечательно, так что я в предвкушении гонки!»