Алонсо: Сложно было добиться большего

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В Сузуке Фернандо Алонсо прошёл в финал квалификации, а Лэнс Стролл выбыл из борьбы уже в первой сессии…

Фернандо Алонсо (10-й): «Сложно было добиться большего. Я максимально выложился и рад, что смог продолжить серию выходов в финал квалификации.

От трассы к трассе уровень эффективности нашей машины меняется – мы заранее знали, что сегодня будет непросто, но завтрашняя гонка должна получиться интересной. Обычно в гонке мы выступаем лучше, чем в квалификации. Посмотрим, как всё сложится на этот раз».

Лэнс Стролл (17-й): «Мы неплохо поработали, но машине не хватило скорости. Она не так хорошо управлялась, как хотелось бы, поэтому я терял пару десятых на выходе из последнего поворота, а при столь плотных результатах это имеет значение. Надеюсь, завтра удастся хорошо провести гонку и отыграть несколько позиций».