Гуаньюй Чжоу: Это был далеко не лучший уик-энд

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В Сузуке команде Alfa Romeo не повезло, она вновь не заработала очков, прежде всего из-за того, что её гонщики стали невольными участниками нескольких инцидентов.

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Вообще-то я стартовал очень неплохо, пытался пробиваться вперёд и отыгрывать позиции. Но затем увидел, как впереди меня четыре машины задели друг друга, и довольно большой обломок карбона попал мне в переднее крыло и в нём застрял.

Из-за этого мне пришлось сбавить скорость и на первом круге не рисковать, чтобы не разбить машину, что затем сказалось на всей дальнейшей гонке. Но потом темп восстановился, и, по-моему, я ехал быстрее, чем AlphaTauri, хотя похоже, что в этот уик-энд у них всё хорошо со скоростью, они однозначно добились прогресса.

Сложно сказать, насколько эффективно работают новинки, это зависит от конкретной трассы. Я допустил ошибку в квалификации, когда атаковал поребрик, кроме того, попал в трафик, поэтому стартовал из последнего ряда, и уже это создавало сложности. Тем не менее я считаю, что по темпу мы уже ближе к тому уровню, на каком должны быть, т.е. машина позволяет бороться за позиции от десятой до пятнадцатой.

К сожалению, это был далеко не лучший уик-энд, но теперь мы вернёмся на базу в Европу, чтобы немного отдохнуть после двух гонок, прошедших встык с недельным интервалом, а затем надо будет как следует потрудиться, чтобы подготовиться к заключительной стадии сезона».

Валттери Боттас (сход): «Моя гонка была очень короткой, но при этом богатой на события. С места я тронулся неплохо, но когда входил в 1-й поворот, то оказался между двумя машинами. Та, которая была справа, начала смещаться в мою сторону, и в итоге на трассе не осталось места.

Произошло столкновение, и у меня было пробито переднее правое колесо. Мы сразу провели пит-стоп, на котором также поменяли носовой обтекатель.

Затем, сразу после рестарта, я попытался обогнать Сарджента по внешней траектории, оставив ему достаточно пространства – к сожалению, он заблокировал тормоза и выбил меня с трассы.

Пришлось снова ехать в боксы, чтобы проверить состояние машины, но продолжать гонку стало невозможно, хотя мы даже попытались. По всей видимости, была повреждена подвеска, что сказалось на управляемости. Кроме того, был пробит боковой понтон.

В общем, жаль, что сегодня всё сложилось не так, как должно было сложиться, поскольку я полагаю, что потенциал машины позволял неплохо выступить. Поэтому сейчас важно перестроиться, чтобы хорошо подготовиться к этапу в Дохе, который нас ждёт через две недели, а также к оставшимся гонкам сезона».