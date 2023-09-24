Хэмилтон: Мы так и не приблизились к лидерам

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В Сузуке гонщикам Mercedes не удалось побороться за подиум, машина W14 уступала по темпу не только Red Bull, но и McLaren и Ferrari. Поэтому Льюис Хэмилтон рад, что смог опередить хотя бы одного из гонщиков Скудерии, тогда как Джордж Расселл был вынужден признать, что выбрал не лучшую тактику.

Льюис Хэмилтон (5-й): «Начну с того, что я очень устал. Пришлось полностью выложиться, чтобы показать как можно более высокий результат и опередить хотя бы одного из гонщиков Ferrari. Эта команда привезла в Японию модернизированную машину, и вообще они очень быстры в нескольких гонках подряд. Сегодня пришлось сражаться по-настоящему!

Я заработал для команды немало очков, чтобы мы удержались на втором месте в Кубке конструкторов, ведь я понимаю, насколько это важно для всех сотрудников, работающих на базах в Брэкли и Бриксуорте.

Когда машина работает не лучшим образом, такие уик-энды складываются особенно трудно. Но примерно так же было и в прошлом году, и ощущения за рулём машины примерно такие же, она скользит и подвержена вертикальной раскачке на высоких скоростях.

В общем, приходится непросто, учитывая, сколько труда было вложено, чтобы добиться прогресса, а мы так и не приблизились к лидерам, по крайней мере на этой трассе. Но одну из машин Ferrari мы опередили, а это подтверждает, что команда отлично сработала, проводя пит-стопы и выбирая тактику.

Но я уже задаю команде вопросы, связанные с работой над машиной следующего года. Думаю, инженеры внимательно прислушиваются ко всему, о чём мы с Джорджем просим. Пока не знаю, какой будет новая машина, но до этого ещё очень далеко.

В следующие полгода необходимо поработать с максимальной эффективностью, чтобы сократить отставание от лидеров. Кроме того, нельзя упускать из виду, что McLaren тоже очень быстро прибавляет, поэтому мы должны изучить, за счёт чего, и двигаться в этом же направлении. Но я верю, что моя команда может добиться того же.

Нам всегда неплохо удавалось повышать уровень прижимной силы, которую генерирует аэродинамический обвес машины, но проблема в том, что особенности W14 таковы, что когда мы просто увеличиваем прижим, раскачка становится только сильнее.

Надеюсь, если мы сменим концепцию, то вернёмся на прежний уровень – мы этого заслуживаем, ведь Mercedes – чемпионская команда. Я не сомневаюсь в её возможностях, но в этот период надо принимать очень важные решения, от которых зависит траектория дальнейшего развития».

Джордж Расселл (7-й): «Мы применили рискованную тактику, но попытаться стоило. Вероятно, с тремя пит-стопами можно было бы проехать дистанцию быстрее, чем с одним, однако при нашей тактике мы получали шанс подняться на подиум, если бы на трассу выехал автомобиль безопасности, или если бы появились красные флаги, хотя ситуация с обгонами оказалась несколько сложнее, чем мы прогнозировали.

В общем, мы предприняли попытку, но конечный результат вполне отражает наши возможности. Вероятно, мои реплики по радио звучали резковато, но когда ты выкладываешься за рулём, позади 48 кругов, а ты пытаешься чего-то добиться, несмотря на далеко не лучшую тактику, то приходится хотя бы по радио давать волю расстроенным чувствам.

Обгонять было трудно. Например, когда Пиастри ехал на свежих шинах и более быстрой машине, нельзя сказать, что он просто пролетел мимо меня. Чтобы провести обгон, ему понадобилось два круга.

Для меня важно, чтобы наша команда заняла второе место в Кубке конструкторов. Разумеется, лично мой сезон складывается очень неважно, мы упустили очень много возможностей. Но у Льюиса хорошие шансы занять третье место в личном зачёте, так что в целом всё нормально».