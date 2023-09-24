Макс Ферстаппен: Мы выиграли Кубок конструкторов!

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Японии и принёс команде Red Bull Racing шестую в истории победу в Кубке конструкторов. Для самого гонщика победа в Сузуке стала 13-й в сезоне и 48-й в карьере.

Преимущество Макса в личном зачёте над Серхио Пересом выросло до 177 очков, а это означает, что уже на следующем этапе в Катаре Ферстаппен может досрочно гарантировать себе титул чемпиона мира 2023 года.

Для Серхио Переса гонка сложилась не так успешно – на старте мексиканец столкнулся с Льюисом Хэмилтоном, а по ходу гонки в Кевином Магнуссеном, за что получил 5-секундный штраф и штрафные баллы.

Серхио вернулся в боксы, больше 20 кругов механики восстанавливали его машину, после чего Перес выехал на трассу отбыть 5 секунд за столкновение с Магнуссеном, чтобы этот штраф не был перенесён на следующий этап. После Серхио вернулся в боксы и сошёл окончательно.

Макс Ферстаппен (1-й): «Невероятный уик-энд и великолепная победа! Наша машина была быстра на всех составах резины, но самое главное, что мы выиграли Кубок конструкторов! Я очень горжусь всеми сотрудниками команды – и теми, кто работает на трассе, и теми, кто работает на базе. Мы провели невероятный год и очень гордимся результатом.

Старт был единственным моментом, когда у меня возникли сложности из-за сильной пробуксовки колёс. Но после этого гонка получилась достаточно простой».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Команда провела самую потрясающую гонку в самый потрясающий сезон. Результат стал возможен благодаря работе всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кинсе.

Эта победа – для Red Bull и всех наших партнёров. Каждый внёс свой вклад в достижение таких результатов. В данный момент Макс выступает на другом уровне».