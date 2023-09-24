В Alpine довольны итогами Гран При Японии

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В Японии команда Alpine впервые с Гран При Нидерландов заработала очки двумя машинами – Эстебан Окон финишировал девятым, Пьер Гасли – десятым. На старте Окон и Валттери Боттас задели друг друга, но машина A523 выдержала удар, и французский гонщик продолжил борьбу.

На финальных кругах гонки у Пьера Гасли оказались более свежие шины, чем у напарника, поэтому команда попросила Окона пропустить вперёд Гасли, чтобы тот попробовал побороться с Фернандо Алонсо. Пьеру не удалось провести обгон, поэтому он вернул девятую позицию.

Эстебан Окон (9-й): «В первую очередь здорово, что мы заработали очки двумя машинами. Я считаю, что сегодня команда отлично справилась с тем, чтобы оптимизировать стратегию, и мы показали хорошую скорость.

Старт получился сложным из-за инцидента на первом круге, который мог легко завершить мою гонку. Однако мне удалось отыграться, контролировать состояние шин, хорошо провести пит-стопы и заработать несколько очков.

Мы продемонстрировали отличный пример командной работы в попытке заработать больше очков. Вероятно, сегодня мы заработали максимум возможного.

Предстоит многое изучить и обсудить по итогам этапа. Мы стремимся вернуться более сильными в Катаре через две недели».

Пьер Гасли (10-й): «Во-первых, мы завершили серию сдвоенных этапов финишем в десятке двумя машинами после старта с двенадцатой позиции. Я доволен гонкой и тем, что машина была быстра на шинах Medium и Hard, что и позволило заработать очки.

Мы оказались конкурентоспособными и были близки к тому, чтобы обогнать Фернандо Алонсо. Команде есть над чем подумать, чтобы лучше выступить в следующий раз. В конце концов, мы двумя машинами заработали очки, и это самое главное».