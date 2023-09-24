В Alpine хотят отыграться за счёт стратегии

11

Пьер Гасли и Эстебан Окон не смогли выйти в финал квалификации Гран При Японии, показав двенадцатое и четырнадцатое время. Тем не менее, в Alpine надеются заработать очки в гонке благодаря стратегии.

Пьер Гасли (12-й): «Вероятно, двенадцатое место – наш максимум на сегодня. Я считаю, что команда хорошо поработала, восстановив машину после сложной пятницы. Мы смогли прибавить за счёт изменения настроек.

Отрывы минимальные – мне не хватило всего 0,050 секунды до выхода в финал. Такая же история была на прошлой неделе в Сингапуре. В нескольких предыдущих гонках при старте с двенадцатого места мы смогли добиться хорошего результата, так что вся борьба ещё впереди.

Команда должна продолжать напряжённо работать, чтобы прибавить и вернуться в десятку на следующих этапах. Завтра предстоит интересная гонка с точки зрения стратегии и деградации шин. Посмотрим, что можно сделать, но наша цель – добиться ещё одного хорошего результата».

Эстебан Окон (14-й): «К сожалению, сегодня мы оказались недостаточно быстры, чтобы выйти в финал, а отрывы оказались минимальными. В любом случае, нам не удалось сделать шаг вперёд по сравнению с пятницей, как мы на это рассчитывали, поэтому квалификация получилась сложной.

Сейчас мы полностью сосредоточены на завтрашней гонке, в которой начисляют очки, и шинная стратегия может сыграть свою роль. Мы этим попытаемся воспользоваться.

Вечером команда изучит все варианты стратегии и выберет тот, который позволит отыграть позиции и заработать очки».