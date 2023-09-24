Вассёр: Мы сделали максимум того, что было возможно

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В Сузуке Шарль Леклер финишировал четвёртым, а его напарник, Карлос Сайнс, занял 6-е место, это позволило Ferrari заработать 20 очков, что не так уж плохо. Хотя, разумеется, по меркам Скудерии это не тот результат, которым стоит гордиться, тем более после недавней победы в Сингапуре.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Прежде всего поздравляем Red Bull Racing с победой в Кубке конструкторов, они отлично выступают в этом сезоне. Если же говорить о нашей гонке, то полагаю, сегодня мы сделали максимум того, что было возможно, и ещё на четыре очка сократили отставание от Mercedes.

Мы знали, что эта трасса не подходит нашей машине, однако всё время держали ситуацию под контролем. Шарлю хорошо удавалось экономить ресурс резины, и важно, что он обогнал Джорджа Расселла именно тогда, когда сделать это было необходимо.

Льюис Хэмилтон ехал быстро, атаковал по-настоящему агрессивно и опередил Карлоса за счёт более раннего пит-стопа. После этого мы решили продлить его отрезок на шинах Medium, рассчитывая, что под конец гонки это позволит вернуть позицию, но не получилось.

Между нами, Mercedes и McLaren идёт очень острое соперничество, и порядок на финише может меняться в зависимости от особенностей трассы, как мы видели в Сингапуре. С одной стороны, стремительный прогресс McLaren заставляет нас волноваться, с другой, они отлично провели гонку в Сильверстоуне, на трассе с похожими характеристиками.

Сейчас главное – сохранять спокойствие, не предаваться пессимистическим настроениям, но и не испытывать излишнего оптимизма. Разумеется, мы не можем быть довольны 4-м и 6-м местами, но сегодня было сложно рассчитывать на более высокие результаты.

Мы применяли правильную тактику и всё-таки смогли отыграть несколько очков по отношению к ближайшим соперникам. Если бы в этот уик-энд мы были бы всего на несколько десятых быстрее, то гонка сложилась бы по-другому.

Сейчас важно сохранять максимальную собранность, постепенно, шаг за шагом двигаться вперёд и готовиться к следующим гонкам, где нам предстоит по-настоящему выложиться».