Зак Браун: Мы постепенно догоняем Aston Martin

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У Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing, вторую неделю подряд есть повод для радости: в Сингапуре Ландо Норрис финишировал вторым, а сегодня оба его гонщика поднялись на подиум, причём для Оскара Пиастри это первое такое достижение в Формуле 1.

Зак Браун: «Команда провела ещё одну отличную гонку, и очень радостно впервые видеть Оскара на подиуме. В целом гонка прошла достаточно линейно, хотя, конечно, понервничать пришлось. Но это всегда так, ведь борьба заканчивается, только когда даётся отмашка клетчатым флагом.

Мы постепенно догоняем Aston Martin в Кубке конструкторов, хотя мне бы хотелось, чтобы отставание уже сейчас было поменьше. В оставшихся гонках сезона нас ждёт захватывающая борьба, но мы должны продолжать делать то, что делаем, и будем надеяться, что нам удастся закончить сезон на 4-й строчке командного зачёта.

Понятно, что лидеров в этом году нам не догнать, но мы постепенно сокращаем отставание, хотя понятно, что сегодня Макс вновь продемонстрировал превосходство.

Ландо немного уступил Оскару в квалификации, но в гонке был явно быстрее напарника, что вполне объяснимо, ведь у него намного больше опыта, а эти шины требуют правильного подхода. Тем более, Оскар в Сузуке никогда раньше не выступал, но мы очень довольны тем, как он пилотирует.

Предвижу, что на следующем Гран При, в Катаре, мы тоже должны выступить неплохо. Я вполне уверен, что мы должны быть быстрыми на всех оставшихся этапах сезона, хотя, конечно, какие-то трассы будут подходить нам больше, какие-то – меньше, но в целом задача в том, чтобы продолжать атаковать».