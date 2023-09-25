Алонсо: Сегодня машина была в порядке

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В Сузуке очки Aston Martin принёс только Фернандо Алонсо, а его напарник Лэнс Стролл сошёл из-за поломки заднего антикрыла…

Майк Крак, руководитель команды: «С учётом всех обстоятельств этого уик-энда, сегодня Фернандо добился максимально возможного результата, заработав несколько важных для нас очков.

Лэнс тоже уверенно провёл гонку – хорошо стартовал, опередил несколько машин и готовился финишировать в первой десятке, когда мы заметили проблему с его задним крылом. Мы решили провести пит-стоп для проверки и были вынуждены снять с гонки его машину. Он заслуживал большего. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к Гран При Катара».

Фернандо Алонсо (8-й): «Отличный старт позволил мне подняться на шестое место, машина была в порядке, хотя вчера ей не хватало эффективности.

Стартовав на Soft, я заехал на пит-лейн немного раньше тех, кто ехал рядом, после перехода на Hard пришлось немного потрудиться. На втором комплекте Hard машина была вполне конкурентоспособна, я смог прибавить и удержать Alpine позади.

На трассе и на базе все работают с полной отдачей, мы с нетерпением ждём Гран При Катара».

Лэнс Стролл (сход): «Моя гонка закончилась из-за поломки заднего крыла. Я был очень расстроен. Я хорошо стартовал, отыграл пять мест на первом круге и надеялся заработать пару очков. Но в гонках такое случается. Мы выясним, что произошло, и через пару недель продолжим борьбу в Катаре».