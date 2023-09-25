Ферстаппен может выиграть титул уже в спринте

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Макс Ферстаппен может досрочно выиграть титул в Катаре и скорее всего сделает это уже в субботнем спринте – ему достаточно заработать до конца сезона ещё три очка.

После Гран При Японии Ферстаппен опережает единственного оставшегося соперника по борьбе за титул Серхио Переса на 177 очков, а до конца сезона будет разыграно 180. Таким образом, Макс может выиграть титул в субботнем спринте, если финиширует не ниже шестого места. Результат Серхио при этом не имеет значения.

Макс Ферстаппен станет шестым трёхкратным чемпионом мира в истории Формулы 1 после Джека Брэбэма, Джекки Стюарта, Ники Лауды, Нельсона Пике и Айртона Сенны.