Гюнтер Штайнер: Мы сделали всё, что могли

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Гонщики Haas F1 не заработали очков в Сузуке, хотя сделали всё возможное…

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Сложная гонка, но мы сделали всё, что смогли. Мы были близки к борьбе с соперниками, выбрали другую стратегию для Нико – и это почти сработало. С Кевином мы откатились назад из-за разворота, когда в него врезался Серхио Перес.

Ситуация непростая, но пока мы продолжаем работать с тем, что есть, а когда появится более быстрая машина, мы будем к этому готовы».

Нико Хюлкенберг (14-й): «На старте мне повезло избежать неприятностей, когда впереди столкнулись две машины. Я использовал эту ситуацию, опередив три или четыре машины по внутреннему радиусу. Затем я выиграл ещё одну позицию.

Мы начинали гонку с идеей провести три пит-стопа, поскольку наша машина не лучшим образом работает с резиной, так что это решение я считаю верным».

Кевин Магнуссен (15-й): «Меня ударили в заднее колесо, меня развернуло, пришлось ехать на пит-лейн слишком рано для стратегии с двумя остановками, учитывая высокий износ шин на нашей машине. В тот момент я не хотел проводить три пит-стопа, в итоге этот инцидент испортил мне гонку».