Изола: Стратегия двух пит-стопов оказалась лучшей

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По ходу гонки в Сузуке команды экспериментировали со стратегией, используя все три состава резины и разное число пит-стопов, но большинство гонщиков останавливалось дважды.

Марио Изола: «Прежде всего, хочу поздравить Red Bull с завоеванием шестого Кубка конструкторов, а также с тем, что теперь только гонщики этой команды – Макс или Серхио – смогут выиграть титул в личном зачёте. Команда под руководством Кристиана Хорнера оставила яркий след в современной Формуле 1 и вполне заслуживает таких результатов.

В Сузуке очень велика нагрузка на резину, а в этом году при необычно жаркой погоде требования к шинам возросли ещё больше, но в гонке всё прошло именно так, как мы ожидали. Команды использовали все три доступных состава, мы увидели разные варианты стратегии.

Изучив данные, полученные на тренировках, мы посчитали самой быстрой стратегию двух пит-стопов, что в итоге и подтвердилось. Те, кто пытался использовать другие варианты, в частности – Расселл, уступили соперникам на последнем отрезке.

По сравнению с пятницей, сегодня активно использовались шины Medium, хотя разница в деградации по сравнению с Soft оказалась невелика. Очевидно, что состав C2 предлагает большую гибкость при выборе дальнейших вариантов, поэтому большинство гонщиков использовали их на старте».