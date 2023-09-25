Лео Турини: Не харакири, но и не банзай

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Лео Турини, известный итальянский гоночный журналист, как всегда, по-своему прокомментировал события, происходившие в минувший уик-энд в Сузуке, использовав пару терминов, которые у всех сразу вызывают ассоциацию с самурайской культурой.

Вот вам и подтверждение, что Макс Ферстаппен вовсе не задремал.

Техническая директива FIA совершенно не сказалась на скорости гонщика, столь явно доминирующего в чемпионате мира. Тот факт, что вчера Макс в одиночку обеспечил Red Bull Racing досрочную победу в Кубке конструкторов, заставляет о многом задуматься, причём без всякого предубеждения в отношении его мексиканского напарника, чьё выступление иначе как провальным не назовёшь.

Уже даже закрадывается мысль, что Перес нарочно провоцирует все эти многочисленные инциденты, чтобы о Red Bull продолжали говорить, ведь СуперМакс так срежиссировал свои мировые гастроли, что уже просто скрылся из виду.

Теперь поговорим об остальных.

Ferrari в своём репертуаре: по ходу гонки красные машины были практически не заметны. Кроме того, они сильно отстали даже от McLaren, а ведь дело происходило в Сузуке, которую все считают настоящей гоночной трассой. Не скажу, что для Скудерии это было харакири, но и слово «банзай» тут тоже неуместно.

Mercedes начинает раздражать. На протяжении месяцев Тото Вольфф обещал, что команда наконец-то может повысить скорость машины настолько, что она позволит догнать Ферстаппена, а мы, глупые, и поверили. На самом деле он так и не смог даже уладить отношения между Льюисом Хэмилтоном и задирой Джорджем Расселлом.

Aston Martin выглядели так, словно действие принятых командой стимуляторов просто закончилось, и она снова сдулась, поэтому Фернандо Алонсо его зелёная машина вновь подвела.