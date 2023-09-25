Лоусон: Борьба с Юки была агрессивной, но честной

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В Сузуке новичок Лиам Лоусон вновь опередил своего напарника по AlphaTauri Юки Цуноду, но очков они не заработали…

Лиам Лоусон (11-й): «Нам не хватило темпа на длинной дистанции, чтобы побороться с Alpine. Мы с командой много работали в этот уик-энд, чтобы максимально эффективно использовать каждую сессию – и добились прогресса.

Борьба с Юки была агрессивной, но честной. К сожалению, этого оказалось недостаточно, сегодня у нас обоих не было скорости, чтобы заработать очки».

Юки Цунода (12-й): «Обидно, что мы не смогли максимально использовать темп нашей машины. На этой трассе шины очень легко перегреваются, мы слишком поздно перешли на Hard, в итоге я оказался далеко позади и был вынужден догонять.

Думаю, сегодня у меня не было шансов финишировать десятым. Жаль, что я не смог хорошо выступить перед японскими болельщиками, но я получил от них много энергии. Спасибо всем!»