На строительстве трассы в Вегасе погиб рабочий

9

Местная пресса сообщает о гибели рабочего на строительстве трассы в Лас-Вегасе, которая примет этап Формулы 1 18 ноября.

Инцидент произошёл у фонтанов Белладжио, где проходит участок трассы. Лейтенант Марк Лоренцо из городского полицейского управления Лас-Вегаса сообщил, что полицейские отреагировали на звонок о травмированном рабочем у фонтанов около 11:30 утра в субботу. Его доставили в медицинский центр, где констатировали смерть рабочего.

Инцидент квалифицирован как несчастный случай на производстве, расследованием занимается Управление по охране труда и здоровья.