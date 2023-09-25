Шарль Леклер: Не думаю, что мы могли выступить лучше

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Гонка в Сузуке стала третьей подряд, в которой Шарль Леклер финишировал четвёртым. Монегаск считает, что сегодня в Ferrari добились максимума. Его напарник Карлос Сайнс финишировал шестым.

За шесть этапов до конца сезона в Ferrari сократили отставание от Mercedes до двадцати очков в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

Шарль Леклер (4-й): «Гонщики McLaren были очень быстры сегодня, поэтому я не думаю, что мы могли что-то сделать лучше. Мне пришлось действовать достаточно агрессивно во время обгона Джорджа Расселла, чтобы не потерять много времени, и план отлично сработал. После я контролировал состояние резины. Считаю, что мы хорошо справились – я доволен сегодняшним выступлением.

Борьба с Mercedes в Кубке конструкторов? В сегодняшней гонке они тоже были быстры и в конце оказывали на нас некоторый прессинг. В квалификации они выглядят менее стабильными, но между нами и дальше продолжится очень плотная борьба. У меня есть ощущение, что в нескольких предыдущих уик-эндах мы смогли узнать что-то такое, что позволит нам бороться с ними до конца сезона».

Карлос Сайнс (6-й): «Сегодня я чувствовал себя комфортнее в машине, чем в предыдущие дни. Я смог найти свой темп и контролировать состояние резины. На шинах Hard темп был очень хорошим, но, к сожалению, этого не удалось продемонстрировать из-за того, что большую часть гонки я провёл в «грязном воздухе».

Я хорошо стартовал и контролировал темп. К сожалению, на последнем пит-стопе я потерял позицию относительно Льюиса Хэмилтона, но, полагаю, мы должны быть довольны итогами гонки».