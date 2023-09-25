Тимо Глок: Мик Шумахер справился бы лучше

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Позади уже 16 этапов сезона, а все очки, заработанные в этом году командой Williams, добыл Алекс Элбон. Его напарник, Логан Сарджент, выступает весьма неубедительно, особенно на фоне Лиама Лоусона, неожиданно дебютировавшего в Формуле 1 всего четыре гонки назад, но уже финишировавшего в призовой десятке.

Произошло это в Сингапуре, где Сарджент разбил машину. По аналогичной причине американский гонщик Williams сошёл с дистанции Гран При Японии в минувшее воскресенье. Более того, в субботу в первой части квалификации он попал в столь серьёзную аварию, что команде пришлось заменить шасси на его FW45.

Тимо Глок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, раскритиковал Сарджента: «После субботней аварии следующую ошибку он допустил уже в Гран При. Полагаю, Williams пора задуматься о том, каким они хотят видеть состав команды в будущем.

В этой паре гонщиков очки в состоянии зарабатывать только один из них. Лично я не могу представить, что Логан Сарджент вдруг прибавит и станет пилотировать столь же стабильно, как это делает Алекс Элбон.

Было бы очень любопытно послушать, что по этому поводу скажет Джеймс Ваулз, руководитель Williams, ведь пока он всё время поддерживает Сарджента и уверяет, что ему надо лишь дать побольше времени.

Но из-за всех этих ошибок команда не просто теряет очки – ей также становится всё сложнее укладываться в лимит бюджета. Мне интересно, сколько ещё такой гонщик сможет продержаться в Формуле 1. При этом у команды достаточно других вариантов, в том числе, разумеется, Мик Шумахер. Я уверен, что Мик справился бы лучше».

Из гонщиков Williams только у Элбона многолетний контракт, и эта команда остаётся единственной, где пока есть вакансия на следующий сезон. При этом она занимает 7-е место в Кубке конструкторов, на её счету 21 очко, и всё благодаря тому, что Алексу удавалось финишировать в призовой десятке на пяти этапах сезона.