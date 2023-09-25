Ваулз: Грустно было просто сидеть и досматривать гонку

Джеймс Ваулз, руководитель Williams, не скрывает, что расстроен результатами команды на Гран При Японии, где из-за различных инцидентов Алекс Элбон и Логан Сарджент вынуждены были сойти с дистанции.

Джеймс Ваулз: «Позитивных моментов, на которые стоит обратить внимание после уик-энда в Сузуке, совсем мало. Гонка Алекса была по сути закончена уже на первом круге, поскольку днище на его машине было повреждено в результате контакта с Alfa Romeo Валттери Боттаса.

При этом сам Алекс в тот момент пытался избежать столкновения с другой машиной, и его FW45 получила весьма серьёзные повреждения, причём по ходу гонки проблемы только усугублялись. У нас не оставалось иного выбора, кроме как снять машину с дистанции.

Если говорить о Логане, то он тоже столкнулся с Валттери, когда заблокировал тормоза и врезался в левую сторону машины финна. Повреждения получила и Williams Сарджента, по которым было понятно, что гонку продолжать невозможно.

Очень грустно было видеть обе наши машины в гараже и при этом просто сидеть и досматривать Гран При Японии, наблюдая за тем, как на трассе развиваются дальнейшие события, которые могли привести к изменению нашего положения в чемпионате. Нам просто повезло, что этого не произошло.

Гонка сложилась совершенно не так, как бы нам хотелось. Кроме того, командой в процессе работы были допущены определённые просчёты, но, с моей точки зрения, это не так уж плохо, потому что я хочу выявить все наши слабые стороны, понять, с чем они связаны, а затем добиться улучшений.

Вы становитесь намного сильнее, если вам удаётся создать правильную среду, которая позволяет учиться на собственных ошибках – именно этим мы и намерены заняться.

Но сезон продолжается, и у нас будет ещё немало возможностей доказать, что Williams становится достойным соперником, которому вполне по силам бороться за позиции в середине пелотона. И каждую такую возможность мы постараемся в полной мере использовать».