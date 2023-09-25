WEC: Феттель станет напарником Баттона и Кубицы в Jota?

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Себастьян Феттель рассматривает возможность вернуться в автоспорт, но Формула 1 в его планы не входит. В настоящее время он обдумывает предложение перейти в гонки на выносливость и выступать в WEC в составе британской команды Jota, причём всё может сложиться так, что он станет напарником Дженсона Баттона и Роберта Кубицы.

По информации авторитетного немецкого издания Auto Motor und Sport, в Jota хотят, чтобы в 2024 году экипаж одного из её гибридных спортпрототипов Porsche был полностью «звёздным», и уже сделали предложение четырёхкратному чемпиону мира.

Хотя Феттель пока ещё ничего не решил, чувствуется, что ему всё-таки не хватает гонок, ведь он принимал участие в программе Фестиваля скорости в Гудвуде, а также с удовольствием вернулся за руль своей RB7, на которой в 2011 году выиграл второй титул. На этот раз он прокатился по Nordschleife во время гоночного шоу «Формула Нюрбургринг».

В минувший уик-энд Себастьян был в Сузуке, где провёл любопытную экологическую акцию, к которой привлёк почти всех гонщиков чемпионата мира и представителей многих команд. Именно тогда его спросили о дальнейших планах, и вот что он ответил:

«Пока ничего не подписано и не решено. Но где-то в глубине сознания мысль об этом уже появилась. Впрочем, у меня ещё есть время подумать. Если в какой-то момент я пойму, что без гонок не могу, то я вновь вернусь за руль».

При этом в Jota уже ведут переговоры с Робертом Кубицей – в этом году он выступает в WEC в категории LMP2 за бельгийскую команду WRT, за один этап до завершения сезона лидирующую в чемпионате. Поляк не прочь пересесть за руль более мощной машины, тем более что в следующем сезоне в WEC останутся только два класса – LMH и GT3.

Но поговаривают, что и Дженсон Баттон тоже подумывает о том, чтобы провести полный сезон в WEC – настолько ему понравился опыт участия в «24 часах Ле-Мана», где он пилотировал специально адаптированную машину NASCAR в рамках проекта Garage 56. Причём чемпион мира 2009 года не просто провёл предварительные переговоры с руководством Jota, а якобы уже даже подписал контракт.

Кстати, герои Ф1 прошлых лет – не единственные представители этого чемпионата, кого в следующем году мы можем увидеть в гонках на выносливость: переговоры с командами WEC также ведут Фелипе Другович и Мик Шумахер. Бразилец сотрудничает с Aston Martin в качестве резервного пилота, а сын семикратного чемпиона мира выполняет такие же обязанности в Mercedes.

Официальные тесты в WEC пройдут в ноябре, и не исключено, что вместе с Jota на них поработает и Себастьян Феттель. А может быть, и ещё кто-нибудь из известных гонщиков.