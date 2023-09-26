Алонсо: Радиопереговоры всегда вырваны из контекста

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Фернандо Алонсо не скрывает эмоций во время радиопереговоров с командой. Все помнят его фразу «GP2 engine» в адрес моторов Honda, когда он выступал за McLaren.

По ходу гонки в Сузуке испанец критиковал команду за ранний пит-стоп, а после финиша заявил, что все его цитаты вырваны из контекста и что Формула 1 использует их в своих интересах.

Фернандо Алонсо: «Фразы из переговоров – это классическое «радио FOM», когда слова вырваны из контекста.

Я не знаю, что говорят другие гонщики, когда находятся позади более медленной машины и не могут обогнать её даже с помощью DRS. Может, они говорят: «Я в порядке, мне нравится ехать сзади», но я предпочитаю иметь возможность обгонять. В Сузуке я был медленнее даже с открытой DRS.

После первого пит-стопа я критиковал команду, поскольку он был слишком ранним. Я ехал позади Ferrari и перед Хэмилтоном, когда на 12-м круге команда позвала меня в боксы, чтобы прикрыть от возможной подрезки со стороны Цуноды. Это было неожиданно.

Возможно, это была ошибка, но сейчас об этом легко говорить. Я думаю, я всё равно не смог бы финишировать выше восьмого места после ведущих команд, так что ранний пит-стоп не сильно повлиял на ход гонки».