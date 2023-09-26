Джессика Хоукинс протестировала машину Aston Martin

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Несколько лет назад Джессика Хоукинс, чемпионка Великобритании по картингу, выступавшая в Формуле Ford, Формуле 4, British Touring Car и W Series, присоединилась к команде Aston Martin в роли посла, а также работала на симуляторе команды.

В прошлый четверг она впервые села за руль машины Формулы 1 во время тестов на венгерской трассе Хунгароринг. Тем самым, Джессика стала первой женщиной, севшей за руль машины Формулы 1 впервые с 2018 года. Она проехала 26 кругов за рулём AMR21 – машины 2021 года. Вместе с Хоукинс в тестах принимал участие резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович.

Джессика Хоукинс: «Я хочу сказать большое спасибо всем в команде Aston Martin за оказанное доверие и предоставленную возможность. Мне пришлось пройти через кровь, пот и слёзы, чтобы добраться до этих тестов. Когда я впервые услышала о возможности сесть за руль Формулы 1, то не смогла поверить. Мне пришлось несколько месяцев хранить информацию о тестах в тайне, а это было непросто! Но тесты того стоили, и я получила полезную информацию.

Ничто не сравнится с ускорением и торможением машины Формулы 1. После изучения своей телеметрии я могу сказать, что горжусь проделанной работой. Пилотирование AMR21 стало исполнением мечты, которую я давно была готова осуществить. Я продолжу стремиться к большему и вдохновлять других женщин стремиться к своей мечте, какой бы она ни была».

Майк Крак, руководитель команды: «Это был особенный момент, как для команды, так и для Джессики, которая входит в число наших пилотов. Мы были сильно впечатлены её подготовкой к тестам. Она много работала на симуляторе, поэтому решение предоставить ей AMR21 далось легко.

Джессика зрело использовала этот шанс, быстро набрала скорость и продемонстрировала высокий темп. Я рад, что мы смогли дать ей возможность сделать следующий шаг в своём развитии и протестировать современную машину Формулы 1».