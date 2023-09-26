Эндрю Шовлин о слабых сторонах W14

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Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин считает, что прогресс Ferrari ещё ярче обозначил слабые стороны W14 в Сузуке.

Эндрю Шовлин: «Вероятно, это связано с температурой. Отчасти снижение эффективности шин вызвано тем, что на первых восьми кругах они нагреваются всё сильнее.

Я думаю, что недостаточная эффективность машины в скоростных поворотах во время квалификации тоже связана с этим. В Сузуке всё зависит от сцепления с трассой в быстрых поворотах и от прижимной силы, а мы, похоже, немного отстаем в этих компонентах.

В Ferrari привезли новую версию днища и добились прогресса. В последних Гран При имевшееся у нас преимущество меньшего износа резины уже не столь очевидно, как в начале сезона».