Феттель может вернуться в гонки, но не в Формулу-1

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель, который завершил карьеру в 2022 году, может вернуться в гонки, сообщает Motorsport.

С гонщиком из Германии ведет переговоры команда Jota Porsche, выступающая в серии WEC (гонки на выносливость).

В команде заявили, что уже говорили с Феттелем, но договор еще не подписан. Ранее Себастьян не исключал возвращение в Ф-1, но сомневался, что это случится.

Кроме Феттеля, Jota Porsche также ведет переговоры с Дженсоном Баттоном и Робертом Кубицей.