Формула Е: Ди Грасси покидает команду Mahindra

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После завершения карьеры в Формуле 1 Лукас ди Грасси успешно выступал в Формуле Е, выиграл 12 этапов и чемпионский титул, но прошлый сезон в Mahindra Racing оказался неудачным – и стороны решили расстаться.

Фредерик Бертран, руководитель команды: «От имени всех сотрудников Mahindra Racing хочу выразить Лукасу искреннюю благодарность за его вклад в работу команды в течение последнего года.

Лукас сыграл важную роль с тех пор, как присоединился к нам в преддверии эры Gen3, но теперь обе стороны считают, что пришло время рассмотреть другие варианты будущего».

Лукас ди Грасси: «Хочу выразить свою благодарность всем сотрудникам команды за опыт, который мы получили в течение этого сложного сезона. Принятое решение выгодно нам обоим, поскольку наши взгляды разошлись. Желаю команде и компании самого светлого будущего».