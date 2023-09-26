Хельмут Марко: Макс лучше всех умеет работать с шинами

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В Японии Макс Ферстаппен одержал тринадцатую победу в сезоне и гарантировал Red Bull Racing досрочную победу в Кубке конструкторов. Хельмут Марко в эфире немецкого Sky рассказал, что значит этот успех для команды.

Хельмут Марко: «Мы проводим великолепный сезон, кульминацией которого стала победа в Кубке конструкторов на домашней трассе Honda. Разумеется, очень приятно задолго до конца сезона, а не в последней гонке завоевать титул. Хотя такое доминирование необычно даже для нас, но идеально вписывается в наш рекордный идеальный год.

Макс выступил невероятно. На старте он удержал позади обоих пилотов McLaren, а затем уверенно контролировал ход гонки. Он прибавил с точки зрения чистой скорости и с легкостью демонстрирует подобные результаты.

Более того, я думаю, что Макс лучше всех научился работать с шинами. Он пилотирует резко и быстро, но при этом держит ситуацию под контролем. Думаю, только Льюис Хэмилтон может с ним сравниться в этом аспекте».