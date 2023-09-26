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Чемпион мира 1996 года, эксперт Sky Sport F1 Деймон Хилл считает, что новичок McLaren Оскар Пиастри уже готов бросить вызов своему напарнику Ландо Норрису, который в начале сезона имел преимущество…

Деймон Хилл: «Пиастри уже готов бросить Норрису вызов. Ландо понимает, что это не могло продолжаться вечно. В этой игре всегда найдется кто-то, кто придет к вам домой, нальёт себе чая и положит ноги на стол.

Ландо видит ситуацию. Он уже говорил, что не всегда хорошо иметь быстрого напарника по команде. Но для команды это великолепно. У них два гонщика, на которых они могут рассчитывать в будущем, и они оба ведут борьбу в первых рядах».