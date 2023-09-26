Автоспорт
Хилл: Пиастри уже готов бросить Норрису вызов
Чемпион мира 1996 года, эксперт Sky Sport F1 Деймон Хилл считает, что новичок McLaren Оскар Пиастри уже готов бросить вызов своему напарнику Ландо Норрису, который в начале сезона имел преимущество…
Деймон Хилл: «Пиастри уже готов бросить Норрису вызов. Ландо понимает, что это не могло продолжаться вечно. В этой игре всегда найдется кто-то, кто придет к вам домой, нальёт себе чая и положит ноги на стол.
Ландо видит ситуацию. Он уже говорил, что не всегда хорошо иметь быстрого напарника по команде. Но для команды это великолепно. У них два гонщика, на которых они могут рассчитывать в будущем, и они оба ведут борьбу в первых рядах».