Карлос Сайнс: В Сузуке мы решили перестраховаться

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Карлос Сайнс финишировал шестым в Сузуке, но считает, что мог добиться большего, если бы стратегия Ferrari была более агрессивной…

Карлос Сайнс: «Машина ехала быстрее, чем можно судить по результатам. Мы со старта были очень быстры, на первом круге я чувствовал, что у меня лучший темп, чем у парней, ехавших впереди.

Я контролировал состояние шин, но ехал на несколько позиций дальше, что влияет на скорость, тем более, что в Сузуке сложно обгонять.

Найдя нужный ритм, я был оптимистично настроен, хорошо чувствовал машину. Жаль, что на последнем пит-стопе мы потеряли немало времени, но что есть, то есть.

Я был немного удивлен тем, что деградация шин оказалась ниже, чем ожидалось, но мы решили перестраховаться, защищаясь от потенциальных атак Хэмилтона и Алонсо, хотя я и дальше уверенно контролировал состояние шин.

Очевидно, что мы на верном пути. Нужно продолжать работу в этом направлении».