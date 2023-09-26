Лоусон отверг возможность перехода в Williams

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Яркий дебют Лиама Лоусона в Формуле 1 оставлял ему небольшую надежду на контракт с AlphaTauri в 2024 году, но в Сузуке команда объявила о продлении контрактов с Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо.

Теоретически Лоусон может побороться за место в Williams, которое сейчас занимает Логан Сарджент, чей контракт пока не подтверждён, но новозеландский гонщик дал понять, что его не интересуют выступления за команду из Гроува.

Лиам Лоусон: «Я – гонщик Red Bull, а в Red Bull все места, к сожалению для меня, заняты, поэтому я останусь в команде в качестве резервного пилота.

Очевидно, что моя цель – выступать в Формуле 1, и я сделаю всё возможное, чтобы добиться её в будущем. К позитивным моментам сотрудничества с Red Bull можно отнести тот факт, что я уже пять лет являюсь участником их программы. Все эти годы с первого дня я находился под огромным прессингом, и уже к нему привык. Благодаря этому я готов сесть за руль их машины».