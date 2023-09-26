В финале REC побит рекорд автодрома Moscow Raceway

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23 сентября на подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся 4 этап Российской серии гонок на выносливость (REC). Финал сезона 2023 года стал рекордным по числу участников и для серии, и для автодрома – впервые на старте выстроилось сразу 33 экипажа! Всего в сезоне было заявлено более 50 экипажей и 110 пилотов из разных городов и даже стран.

Последний гоночный уик-энд ознаменовался не только рекордным числом участников, но и по-летнему теплой погодой. На автодроме царила атмосфера праздника, зрители и участники предвкушали яркий финал сезона.

По традиции гонке предшествовала квалификация, в ходе которой главный претендент на лидерство, экипаж №26 команды G-Drive Racing (Роман Русинов, Вадим Мещеряков), столкнулся с техническими проблемами и оказался в самом хвосте пелотона. Поул-позицию завоевал экипаж №85 команды Blackthorn (Георгик Ефросинин, Игорь Мухин) на спортпрототипе Ligier 53 Evo.

Второе место в первом стартовом ряду досталось экипажу №48 команды Yadro Motorsport (Виктор Шайтар, Ринат Салихов) на Mercedes AMG GT3. Второй ряд заняли не менее опытные экипажи № 63 (Spora GT, Lamborghini Gallardo) и №83 (MotorSharks, Mercedes AMG GT4). Однако, в гонках на выносливость не всё решает скорость, поэтому расположение на стартовой решётке еще не гарантирует победу на финише.

Когда все 33 машины выстроились на решетке, стало видно, что пелотон растянулся за поворот стартовой прямой. Гаснут огни… гонка началась!

Несмотря на большое количество участников, завала на старте удалось избежать. Оставался вопрос, удастся ли Роману Русинову прорваться вперед несмотря на плотный трафик. Ответ не заставил себя ждать: титулованному гонщику потребовалось всего 40 минут, чтобы прорезать пелетон и возглавить гонку.

Стало ясно, что все технические сложности остались позади, а единственный участник, который сможет составить серьезную конкуренцию чемпиону мира по длинным гонкам (в 2015 году Роман и команда G-Drive заняли 1-е место в WEC в классе LMP2) – это экипаж №48 YADRO Motorsport 48 на мощном Mercedes AMG GT3.

Однако даже после смены пилота, G-Drive удалось сохранить хороший темп. Лучший круг также принадлежит Роману Русинову, он составил всего 1 минуту 33 секунды.

Не обошлось и без обидных сходов и поломок. К сожалению, на 66 круге гонку покинул экипаж №83 команды MotorSharks. А питерская команда «Грейс Авто» (экипаж №8, SEAT Leon Cupra) долго не могла устранить проблемы с мотором, поэтому проехала только 33 круга, заняв таким образом последнюю строчку протокола.

Из-за проблем с двигателем сошел и прототип Ligier команды BlackThorn, лидировавший в квалификации. Тем не менее, можно сказать, что гонка прошла без особых происшествий, несмотря на большое количество участников и захватывающую позиционную борьбу за лидерство в классах.

За час до окончания четырехчасового марафона Роман Русинов продолжал уверенно лидировать и первым пересек финишную черту. Команда и зрители ликовали! Красивая безоговорочная победа в классе CN Pro и в абсолютном зачете финального этапа REC.

Анастасия Бендикова, директор спортивного клуба АСПАС, генерального организатора серии: «Сезон 2023 года завершен. Скоро мы объявим победителей и призеров серии по результатам четырех этапов соревнований и проведем награждение. Финал получился ярким и уникальным, задал темп и поднял планку для нас. Сегодня мы уже живем будущим сезоном, предварительный календарь был объявлен еще мае.

Мы первоначально запланировали четыре даты на Moscow Raceway, этап в Сочи и на автодроме «Игора Драйв» в рамках фестиваля Garage Fest. Уточнения по календарю будут к февралю будущего года. Радует, что на следующий год многие команды уже закупают и готовят технику специально под нашу серию.

Мы также будем консультироваться с командами по классам, чтобы максимально оправдать их ожидания. Нужно внимательнее отнестись к замечаниям команд по правилам чемпионата на будущий сезон. Интерес к серии со стороны российского автоспорта очень большой».

ИТОГИ IV ЭТАПА REC – ГРАН-ПРИ АВТОРАДИО

ЛИДЕР АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА

№26 G-Drive Racing, G-Drive G01

Роман Русинов, Вадим Мещеряков

Класс CN Pro

1 место – экипаж №26, G-Drive Racing, G-Drive G01

Роман Русинов, Вадим Мещеряков

2 место – экипаж №99, Team Garris, Mitjet 2L

Семён Харченко, Никита Фролов

3 место – экипаж №85, Blackthorn, Ligier JS 53 Evo

Георгий Ефросинин, Игорь Мухин

Класс CN

1 место – экипаж №43, Alex Racing Team, Shortcut

Даниил Жучков, Александр Шутемов

2 место – экипаж №100, ZORRO SOTKA RACING, Shortcut

Юрий Суняев, Александр Желтов

3 место – экипаж №44, «Гонки и Точка», Shortcut

Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина, Иван Пугачев, Дмитрий Соловов

Класс GT

1 место – экипаж №33 YADRO MOTORSPORT 33, Mercedes AMG GT4

Максим Кизилов, Виктор Шайтар

2 место – экипаж №98, Time4BMW, BMW M4 GT4 F82

Олег Семёнов, Владимир Атоев

3 место– экипаж №37 Iskra Motorsport, Toyota GR Supra GT4

Андрей Солуковцев, Кирил Киракозов

Класс GT Pro

1 место – экипаж №48, YADRO MOTORSPORT 48, Mercedes AMG GT3

Ринат Салихов, Виктор Шайтар

2 место – экипаж №63, SPORA GT, Lamborghini Gallardo GT3 LF

Александр Вартанян, Михаэль Белов, Михаил Симонов

3 место – экипаж №7, IYengineering & Mospolytech, Marussia GT

Виталий Ларионов, Константин Терещенко

Класс GT Light

1 место №53, MAZDA KARTING ACADEMY, Mazda 3

Валерий Смирнов, Сергей Балдин, Алексей Грибанов

2 место– экипаж №23, X-Rays Motorsport, Mitsubishi EVO 9

Максим Елизаров, Андрей Лукин, Роман Мануйлов, Андрей Бушманов

3 место – экипаж №92, Classic Car Racing, BMW E92

Максим Гордюшкин, Роман Овсиенко, Всеволод Прахов, Константин Квашнин

Зачет GT PRO SEAT

1 место – экипаж №10, DRteam, SEAT Leon Cupra

Евгений Чикинёв, Анастасия Михайлус, Алексей Денисов

2 место – экипаж №72, VMP AUTO AK Racing Team, SEAT Leon Supercopa

Андрей Аверкин, Дмитрий Саватеев

3 место – экипаж №19, Speedway Rancho, SEAT Leon

Дмитрий Шишко, Виктор Дамуть, Родион Шушаков, Пётр Плотников