В прошлом году женская W Series столкнулась с финансовыми проблемами и не смогла завершить сезон. Серия задолжала миллионы своим кредиторам и в июне этого года объявлена банкротом – в ней ввели внешнее управление.

Сейчас W Series и ее активы выставлены на продажу. Внешние управляющие надеются, что новые владельцы, если таковые найдутся, смогут расплатиться с кредиторами и реанимировать серию.

На продажу выставлены двадцать машин, несколько трейлеров, оборудование, инструменты и права на интеллектуальную собственность, принадлежащую W Series. Крайний срок для потенциальных участников торгов – полдень 12 октября.