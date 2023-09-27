Антонио Перес: Чемпион может быть только один

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Отец Серхио Переса Антонио, мексиканский политик и автоспортивный чиновник, поддерживает своего сына…

Антонио Перес: «Самого яркого гонщика Формулы 1 зовут Серхио Перес. Вы можете видеть, сколько у него болельщиков по всему миру – в Японии было много мексиканских флагов. Он единственный латиноамериканец в Формуле 1, а при таком числе болельщиков все бренды мира хотят с ним сотрудничать.

В этом году не обошлось без проблем, но Серхио продолжает бороться. Эта машина построена под Макса, который предпочитает больший прижим в передней части, а Серхио – в задней. Позиция, которую он занимает полностью соответствует той, на которую его пригласили – второе место. Чемпион может быть только один, и это нужно понимать.

В команде всё сделали для того, чтобы Макс стал чемпионом. Но если бы Серхио перешёл в другую команду, он был бы четвертым или шестым».