Экклстоун: Макс – лучший гонщик в истории

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В интервью DailyMail бывший владелец Формулы 1 Берни Экклстоун говорил о календаре, Liberty Media и гонщиках…

Берни Экклстоун: «Я считаю, что вполне достаточно 18 гонок. Когда мы проводили по 20 этапов в год, я часто думал, что это слишком много. Нужно думать о командах. Скоро им придется нанимать двойной штат. При 22 или 23 гонках в семьях сотрудников будет много разводов.

Нет, с точки зрения бизнеса они действуют верно. Они подписывают долгосрочные контракты, которые приносят больше денег. Но я бы оставил в календаре 18 самых престижных Гран При, поскольку никто не знает, насколько на самом деле долгосрочными окажутся эти контракты, не решат ли их партнёры, что всё идёт не так уж хорошо.

В Сингапуре уже собирались уйти из Формулы 1. Они позвонили мне и спросили, что я думаю. Я сказал, что им стоит подождать, посмотреть, как всё сложится, но не останавливаться сейчас.

Стефано Доменикали позвонил мне, когда получил эту работу. Я сказал ему, что когда я руководил компанией, то все решения принимал сам. В CVC позволяли мне делать то, что я считал нужным. Думаю, Стефано гораздо больше зависим от Liberty Media. Это хорошо видно на примере гонок в Америке. То, как они проводили гонку в Майами – это было безумием, они пытались быть американцами, а я всегда старался сохранить Формулу 1 чистой, такой, какая она есть.

Может быть, они полностью правы, а я был неправ. Но я смотрю каждую тренировку и каждую гонку и думаю: «Боже, мы пытаемся показать Формулу 1, или что-то совершенно другое?»

Их пленил Netflix, они слишком сильно следуют этим курсом. Но Netflix занимается этим, пока это им интересно. Они не похожи на наших старых вещателей, которые были с нами всегда.

Макс – лучший гонщик в истории. Никаких сомнений. Раньше я говорил, что лучший – Ален Прост. Теперь я назову Макса. Он величайший. Он умеет добиваться от машины максимума. В моем списке он стоит выше Льюиса Хэмилтона.

Льюис, безусловно, супер яркий и супер талантливый. Льюис понимает людей и добивается от них максимума, а Макс добивается максимума от машины. Они очень разные. Когда Льюис перестанет гоняться, он сможет уйти в другой мир – развлечений или чего-то еще, но это явно не путь Макса.

Джордж Расселл? Я пока не определился. Он мне нравится. Он очень талантлив. Вопрос в том, на что он готов пойти ради победы. Он надеялся, что Карлос Сайнс сойдет с дистанции в последней гонке. Я не думаю, что он продумывает свою гонку, как это делает Льюис.

Если бы я был владельцем команды, думаю, я бы взял Оскара Пиастри из McLaren. Он очень хорош. Но Макс – лучший из всех, кого я когда-либо видел».